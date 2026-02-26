Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Spotkanie polskich i niemieckich pedagogów

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Polscy i niemieccy pedagodzy spotkali się w Szczecinie na konferencji "Edukacja łączy Pomorze Zachodnie i Meklemburgię Pomorze Przednie". Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy dwiema stronami poprzez podpisanie porozumienia w tej sprawie.
Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami i szukali konstruktywnych rozwiązań dotyczących edukacji uczniów ze środowisk migracyjnych w tym wsparciu dla dzieci ukraińskich.

To moment który da jeszcze większy impuls do kolejnych działań - mówi Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Wychowania Meklemburgii - Pomorza Przedniego Tom Michael Scheidung.

- Dotyczy realizacji wspólnych projektów edukacyjnych i dodatkowo również zawarliśmy w tym porozumieniu współpracę w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli - dodaje Scheidung.

Problemy w dziedzinie szkolnictwa po obu stronach Odry w zakresie dzieci migrantów są zbliżone - informuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński.

- Dzisiaj mówimy o młodzieży, o dzieciach cudzoziemskich, które uczą się w naszych szkołach, tak samo po stronie niemieckiej, jak i po polskiej. Już tu są doświadczenia i problemy, które musimy rozwiązać wspólnie - mówi Palczyński.

W konferencji wzięło udział blisko 100 pedagogów z obu stron Odry.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
