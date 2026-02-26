Prawie 5 mln złotych na ścieżkę rowerową w powiecie wałeckim

Ponad 4 km nowej infrastruktury dla cyklistów w powiecie wałeckim. To wszystko dzięki funduszom europejskim.
Nowa ścieżka rowerowa powstanie na odcinku z Wałcza do Przybkowa.
W środę, 25 lutego 2026 roku zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia ma przypaść najpóźniej na grudzień 2027 roku.
