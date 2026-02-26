Droga S6 całkowicie udrożniona

Droga S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód została odblokowana w kierunku Gdańska i jest już całkowicie przejezdna - podał rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zakończyła się akcja strażaków przy wypompowywaniu wody roztopowej. Jak przekazał Grzeszczuk, odblokowano drogę w kierunku Gdańska. W stronę Szczecina można już było jeździć od wieczora 25.02.Droga S6 na tym odcinku została zablokowana 23.02. o godz. 20.45. Trasę zalała woda roztopowa. Utworzyły się tam zastoiska.24.02. strażacy rozpoczęli akcję wypompowywania wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności.Dla kierowców obowiązywały objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Tworzyły się korki.