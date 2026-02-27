Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Czy i jak wyleczyć polski system ochrony zdrowia... Debata w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Czy można wyleczyć ochronę zdrowia i czy naprawdę trzeba mieć zdrowie, by chorować? O tym dyskutowali uczestnicy debaty w Radiu Szczecin i podawali największe problemy, z jakimi mierzy się system.
- Największym problemem jest brak koordynacji i brak wynagradzania za dobry efekt zdrowotny - stwierdził dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

- Chodzi o to, że dzisiaj pacjent jest pozostawiony samemu sobie, trzeba mieć jakiegoś bardzo dobrego przewodnika, żeby nie zabłądzić w tym systemie i płacimy jak gdyby za same świadczenia, a nie za efekt całościowy, czyli czy pacjentowi się polepszyło, czy nie, czy miał kompleksową opiekę, czy nie i to jest największa wada systemu - dodał dr Bulsa.

- Moim zdaniem obecnie problemem jest zbyt mała kadra - stwierdziła Maria Matusiak, wiceprzewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. - Mamy jeden z najniższych wskaźników, jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Jest to 5,4 u nas w Polsce, gdzie średnia europejska to jest 9 pielęgniarek na 1000 mieszkańców - tłumaczyła Matusiak.

Relacje z debaty można obejrzeć w naszych mediach społecznościowych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
