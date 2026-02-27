Śnieżna zima a sytuacja hydrologiczna w Polsce

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy mroźna i śnieżna zima dała nadzieję, na poprawę sytuacji hydrologicznej w Polsce? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- To, że przez chwilę padał śnieg, nie przekłada się na uzupełnienie niedoborów wody - stwierdził Artur Furdyna, ekolog wód: - Trzeba pamiętać, że te 20 czy 30 cm śniegu to jest 3 razy mniej wody jako opad, więc to jest ilość wciąż niewielka.



- Tego śniegu wcale nie napadało dużo - dodał Michał Sikora, hydrolog, meteorolog IMGW: - Nie możemy się dać zwieść temu, że ten śnieg długo leżał, ponieważ powodem były ujemne temperatury.



Susza hydrologiczna to zjawisko, które charakteryzuje niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych. Objawia się obniżeniem stanu wody, a nawet całkowitym wyschnięciem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas