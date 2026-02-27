Dni otwarte Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

2 i 3 marca Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie po raz kolejny zaprezentuje się tegorocznym maturzystom.
Podczas Dni Otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM uczniowie szkół średnich będą mogli sprawdzić swoje możliwości i zobaczyć, jak wygląda nauka na uczelni medycznej od środka.
W kilkunastu specjalistycznych salach zaprezentowane zostaną fantomy i symulatory, na których studenci PUM-u ćwiczą procedury medyczne. Na wszelkie pytania maturzystów odpowiedzą studenci uniwersytetu oraz pracownicy Działu Rekrutacji.
Początek w poniedziałek o 9, w Centrum Symulacji Medycznej PUM przy ul. Klonowica 50 w Szczecinie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
