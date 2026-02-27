Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pomnik Pamięci zniknie z mapy Pyrzyc

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: wikimedia.org, autor: Mietek Ł.
źródło: wikimedia.org, autor: Mietek Ł.
Zamiast Pomnika Pamięci - Pomnik Niepodległości. Tak zdecydowali pyrzyccy radni.
Monument zlokalizowany na skwerze przy Placu Wolności zostanie rozebrany, a na jego miejscu stanie nowy. Zastąpi pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej.

Podjęta przez radnych uchwała opiera się m.in. na przepisach ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym pomników.
Jednocześnie decyzja rady otwiera drogę do stworzenia nowego upamiętnienia, czyli Pomnika Niepodległości.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

