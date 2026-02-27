Pomnik Pamięci zniknie z mapy Pyrzyc

Zamiast Pomnika Pamięci - Pomnik Niepodległości. Tak zdecydowali pyrzyccy radni.
Monument zlokalizowany na skwerze przy Placu Wolności zostanie rozebrany, a na jego miejscu stanie nowy. Zastąpi pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej.
Podjęta przez radnych uchwała opiera się m.in. na przepisach ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym pomników.
Jednocześnie decyzja rady otwiera drogę do stworzenia nowego upamiętnienia, czyli Pomnika Niepodległości.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
