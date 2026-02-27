Prohibicja w gminie Trzebiatów

Radni na ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowali o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całej gminy.
Prace nad uchwałą trwały kilka miesięcy. Były one poparte konsultacjami społecznymi w gminie.
Zakaz będzie obowiązywał od 1 października w godzinach od 23 do 6 rano. Obecnie w Trzebiatowie działa jeden sklep, gdzie można kupić alkohol przez całą dobę.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
