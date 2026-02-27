Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zamknięty oddział szpitala w Nowogardzie "prawie na pewno" wznowi działalność

Region Anna Klimczyk

Szpital w Nowogardzie. Fot. SPSR Nowogard/Archiwum
Szpital w Nowogardzie. Fot. SPSR Nowogard/Archiwum
Oddział chorób wewnętrznych w szpitalu w Nowogardzie ma wznowić działalność za dwa tygodnie.
Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z potencjalnym ordynatorem interny - powiedział Bogumił Gała, zastępca burmistrza Nowogardu.

- Nie mogę powiedzieć na pewno, ale już naprawdę jest to tak bardzo zaawansowane, że jest prawie pewne. Mamy pełną obsadę lekarską na te dwa oddziały. Chirurgia zresztą już funkcjonuje od miesiąca, a obsada interny spokojnie czeka na ordynatora - mówi Gała.

Szpital w Nowogardzie w styczniu zawiesił działanie dwóch oddziałów z powodu braku finansowania, co doprowadziło do złożenia wypowiedzeń przez lekarzy. Chirurgia wróciła do pracy z początkiem lutego. Natomiast od 1 lutego nowym dyrektorem placówki jest Małgorzata Bujalska.

Edycja tekstu: Michał Król
