Zamknięty oddział szpitala w Nowogardzie "prawie na pewno" wznowi działalność

Oddział chorób wewnętrznych w szpitalu w Nowogardzie ma wznowić działalność za dwa tygodnie.

Edycja tekstu: Michał Król

Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z potencjalnym ordynatorem interny - powiedział Bogumił Gała, zastępca burmistrza Nowogardu.- Nie mogę powiedzieć na pewno, ale już naprawdę jest to tak bardzo zaawansowane, że jest prawie pewne. Mamy pełną obsadę lekarską na te dwa oddziały. Chirurgia zresztą już funkcjonuje od miesiąca, a obsada interny spokojnie czeka na ordynatora - mówi Gała.Szpital w Nowogardzie w styczniu zawiesił działanie dwóch oddziałów z powodu braku finansowania, co doprowadziło do złożenia wypowiedzeń przez lekarzy. Chirurgia wróciła do pracy z początkiem lutego. Natomiast od 1 lutego nowym dyrektorem placówki jest Małgorzata Bujalska.