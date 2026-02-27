Szpital Wojewódzki wprowadził ograniczenia odwiedzin

Ograniczenie odwiedzin w oddziale geriatrii i przewlekle chorych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

To w związku z ogniskiem grypy w tym oddziale - tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik placówki.- To ograniczenie polega na tym, że odwiedziny są możliwe, ale jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Każdorazowo po uzyskaniu wcześniejszej zgody kierownictwa tego oddziału, czyli albo pielęgniarki oddziałowej, albo lekarza kierującego oddziałem - mówi Owsik-Kozłowski.Przedstawiciele szpitala apelują także do wszystkich odwiedzających o zakładanie maseczek, dezynfekcje dłoni i ograniczenie czasu przebywania w szpitalu.