Radni odwiedzą stadion Świtu Skolwin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie wizytacja stadionu Świtu Skolwin przez Komisję ds. Sportu szczecińskiej Rady Miasta.

Wniosek w tej sprawie - w trakcie posiedzenia komisji - złożyła radna Renata Łażewska.



- Licencyjne wymogi są nieubłagane, terminy są nieubłagane. Dobrze, żebyśmy zobaczyli, jak realnie ta sytuacja wygląda, bo bardzo dużo o tym mówimy, to już jest tasiemiec, a jakby nie ma żadnych efektów z naszej strony - powiedziała.



- Wniosek radnej Renaty Łażewskiej wydaje się w pełni zasadny - uważa przewodniczący komisji Marek Kolbowicz.



- Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wyjechali i zobaczyli. Im szybciej, tym lepiej. Rozmowy toczą się między klubem a prezydentem i ministerstwem, myślę, że też, bo jakie dotacje, na jakim poziomie będą, tego nie wiemy, a dobrze by było, żebyśmy się dowiedzieli - podkreślił.



Wyjazdowe posiedzenie Komisji do spraw Sportu na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie zaplanowano wstępnie na środę 4 marca na godzinę 9.30.



Edycja tekstu: Jacek Rujna