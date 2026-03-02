Polimery Police ruszą, gdy zostaną wyjaśnione kwestie finansowe

Fabryka polimerów stoi i na razie nie rozpocznie działalności. Minister aktywów państwowych na naszej antenie komentuje przyszłość polickiego zakładu.

Przypomnijmy, że instalacja od kilku miesięcy nie działa. Do wznowienia produkcji potrzebne jest m.in. wyjaśnienie sytuacji finansowej fabryki - mówił Wojciech Balczun w "Rozmowie pod krawatem".





Polimery już w grudniu miały problem z wypłatą wynagrodzeń. Bank Pekao wezwał również władze zakładu do spłaty czterech miliardów złotych kredytów. Jednym z wariantów ratunkowych jest zakup instalacji przez Orlen.





Grupa Azoty to strategiczna polska firma, która musi przetrwać. Orlen realizuje strategię nowej chemii, a jeśli dodamy do tego potencjał, jakim dysponują Police, to znalezienie pozytywnego rozwiązania dla Polimerów musi się udać – przekonywał minister aktywów państwowych.



Ponad 300 osób jest zatrudnionych w Polimerach Police i czeka, aż produkcja ruszy. To wysoko wyspecjalizowani pracownicy, którzy będą tam niezbędni. Roszady kadrowe objęły prezesów – minister Balczun zdradził na naszej antenie powody.



- To jest efekt tego, że uważamy, że pewne rzeczy powinny być zdynamizowane w interesie Grupy Azoty i rozwiązywania problemów, z racji na to, że one są naprawdę bardzo poważne. Ja w pewnym sensie nie akceptowałem tego, żebyśmy przez ileś miesięcy walczyli tylko i wyłącznie o kolejne stand stille, czyli negocjowali z bankami - mówi minister aktywów państwowych.



…kiedy potrzebny jest cały plan restrukturyzacji. Pytanie też - co z głównym wykonawcą fabryki polimerów w Policach – firmą Hyundai Engineering.



- To są bardzo trudne rozmowy. Zaangażowaliśmy w to też już nasz aparat polityczny, MSZ, ambasadę w Korei. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie - mówi minister Balczun.





- Żeby dogadać się z Hyundaiem? - dopytywał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.





- Nie chcę tego tak upraszczać, bo to są bardzo skomplikowane rzeczy i bardzo duże pieniądze są na stole. Ale też bardzo dużo zależy od postawy banków - odpowiedział minister aktywów państwowych.



Od tego, czy uda się podpisać układ. Jak skwitował minister Wojciech Balczun - jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, to jest duża szansa, że uda się przywrócić normalną pracę w polickiej fabryce polimerów. Wszystko wskazuje na to, że już pod marką Orlen.









