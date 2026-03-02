Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Polimery Police ruszą, gdy zostaną wyjaśnione kwestie finansowe

Region Jarosław Gowin, Sebastian Wierciak

Wojciech Balczun. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wojciech Balczun. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fabryka polimerów stoi i na razie nie rozpocznie działalności. Minister aktywów państwowych na naszej antenie komentuje przyszłość polickiego zakładu.

Wojciech Balczun

Przypomnijmy, że instalacja od kilku miesięcy nie działa. Do wznowienia produkcji potrzebne jest m.in. wyjaśnienie sytuacji finansowej fabryki - mówił Wojciech Balczun w "Rozmowie pod krawatem".

- Z produkcją ruszymy dopiero w tym momencie, kiedy rozwiążemy problemy z wykonawcą tej inwestycji, ale też bardzo dużo zależy od postawy banków, wierzycieli i od tego, czy uda się podpisać układ - mówi Balczun.

Polimery już w grudniu miały problem z wypłatą wynagrodzeń. Bank Pekao wezwał również władze zakładu do spłaty czterech miliardów złotych kredytów. Jednym z wariantów ratunkowych jest zakup instalacji przez Orlen.

Grupa Azoty to strategiczna polska firma, która musi przetrwać. Orlen realizuje strategię nowej chemii, a jeśli dodamy do tego potencjał, jakim dysponują Police, to znalezienie pozytywnego rozwiązania dla Polimerów musi się udać – przekonywał minister aktywów państwowych.

Ponad 300 osób jest zatrudnionych w Polimerach Police i czeka, aż produkcja ruszy. To wysoko wyspecjalizowani pracownicy, którzy będą tam niezbędni. Roszady kadrowe objęły prezesów – minister Balczun zdradził na naszej antenie powody.

- To jest efekt tego, że uważamy, że pewne rzeczy powinny być zdynamizowane w interesie Grupy Azoty i rozwiązywania problemów, z racji na to, że one są naprawdę bardzo poważne. Ja w pewnym sensie nie akceptowałem tego, żebyśmy przez ileś miesięcy walczyli tylko i wyłącznie o kolejne stand stille, czyli negocjowali z bankami - mówi minister aktywów państwowych.

…kiedy potrzebny jest cały plan restrukturyzacji. Pytanie też - co z głównym wykonawcą fabryki polimerów w Policach – firmą Hyundai Engineering.

- To są bardzo trudne rozmowy. Zaangażowaliśmy w to też już nasz aparat polityczny, MSZ, ambasadę w Korei. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie - mówi minister Balczun.

- Żeby dogadać się z Hyundaiem? - dopytywał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Nie chcę tego tak upraszczać, bo to są bardzo skomplikowane rzeczy i bardzo duże pieniądze są na stole. Ale też bardzo dużo zależy od postawy banków - odpowiedział minister aktywów państwowych.

Od tego, czy uda się podpisać układ. Jak skwitował minister Wojciech Balczun - jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, to jest duża szansa, że uda się przywrócić normalną pracę w polickiej fabryce polimerów. Wszystko wskazuje na to, że już pod marką Orlen.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek, Michał Król
Fabryki polimerów stoi i na razie nie rozpocznie działalności. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na naszej antenie komentuje przyszłość polickiego zakładu.
Roszady kadrowe objęły prezesów – minister Balczun zdradził na naszej antenie powody.
Pytanie też - co z głównym wykonawcą fabryki polimerów w Policach – firmą Hyundai Engineering.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 6237 razy)
  2. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3826 razy)
  3. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2740 razy)
  4. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2297 razy)
  5. Dwie osoby zatrzymane po zabójstwie pod Stargardem
    (od wczoraj oglądane 1866 razy)

radioszczecin.tv

W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Najnowsze podcasty