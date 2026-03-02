Ponad 40 propozycji projektu nowej siedziby Teatru Współczesnego

43 prace wpłynęły na konkurs architektoniczny dotyczący projektu nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Teraz ruszą obrady sądu konkursowego, który wybierze koncepcję najlepiej odpowiadającą na potrzeby miasta i potencjał Łasztowni.Nowa siedziba teatru powstanie przy Nabrzeżu Celnym, w sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego. Obiekt ma pełnić funkcję nie tylko teatru repertuarowego, ale także nowoczesnego, otwartego centrum kultury. Laureata konkursu poznamy 13 marca.