Jechał bez tablic, OC i prawka, a do tego był pod wpływem

Bez tablic, bez prawa jazdy i po alkoholu - 54-letniego motocyklistę zatrzymali drawscy policjanci.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Podczas kontroli wyszło na jaw, że nie posiada on wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze ustalili też, że motocykl nie jest zarejestrowany oraz nie posiada obowiązkowej polisy OC. Przeprowadzone badanie wykazało również, że 54-latek był pod wpływem alkoholu.Mężczyzna został zatrzymany. Za swoje czyny odpowie przed sądem.