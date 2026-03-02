Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Jechał bez tablic, OC i prawka, a do tego był pod wpływem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Bez tablic, bez prawa jazdy i po alkoholu - 54-letniego motocyklistę zatrzymali drawscy policjanci.
Podczas kontroli wyszło na jaw, że nie posiada on wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze ustalili też, że motocykl nie jest zarejestrowany oraz nie posiada obowiązkowej polisy OC. Przeprowadzone badanie wykazało również, że 54-latek był pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany. Za swoje czyny odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 6237 razy)
  2. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3826 razy)
  3. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2740 razy)
  4. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2297 razy)
  5. Dwie osoby zatrzymane po zabójstwie pod Stargardem
    (od wczoraj oglądane 1866 razy)

radioszczecin.tv

W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Najnowsze podcasty