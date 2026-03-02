Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecińscy judocy z propozycją dla kobiet

Region Artur Dyczewski

Fot. Steve Buissinne/Pixabay
Fot. Steve Buissinne/Pixabay
UKS-47 Bushido-Morus świętuje dzień kobiet przez cały miesiąc. Szczeciński klub judo zaprasza panie na wyjątkowe zajęcia.
Zamiast przysłowiowego goździka UKS-47 Bushido-Morus organizuje w marcu specjalne treningi aby nauczyć kobiety podstaw samoobrony. Jak mówi trener judo i prezes szczecińskiego klubu Marek Tytonik panie poznają techniki judo, aby czuły się bezpieczne i potrafiły reagować w sytuacjach zagrażających ich życiu.

- Kobiety będą mogły próbować uwolnić się z różnego rodzaju trudnych sytuacji. Będą mogły też poznać aspekty psychologiczne, jak nasz organizm reaguje w momencie stresu, dowiedzą się, co można zrobić, żeby się uwolnić. To pozwoli tym kobietom być świadomym i być bezpiecznym - mówi Tytonik.

Zajęcia dla pań są bezpłatne. Pierwszy trening judo już dziś o godzinie 20 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 47 przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Nauka samoobrony dla kobiet odbywać się będzie przez cały marzec w każdy poniedziałek. Szczegóły akcji można także poznać w mediach społecznościowych szczecińskiego klubu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

