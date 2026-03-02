Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Niższe rachunki za ogrzewanie do 90 procent? To może być efekt nowego programu [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

To ma być nowe narzędzie w walce z ubóstwem energetycznym. Rozpoczął się program termomodernizacji budynków wielorodzinnych na obszarach wiejskich.
To pilotaż Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Niższe rachunki za ogrzewanie - nawet do 90 proc. - mają płacić mieszkańcy bloków m.in. w Pobłociu Małym, Czarnocinie i Rymaniu.

- Chodzi o budynki na tak zwanych terenach popegeerowskich - mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. - Są to budynki starego typu, często zamieszkiwane przez gospodarstwa domowe o niższych dochodach. Te budynki są wampirami energetycznymi, ich termomodernizacja może przynieść oszczędność na rachunkach nawet do 95 procent.

- Pierwsze pięć budynków jest w trakcie remontu - dodaje prezes szczecińskiego funduszu Waldemar Miśko. - Wchodzimy przede wszystkim w kompleksową termomodernizację. Od fundamentów lub piwnic, poprzez ściany, okna, drzwi, również wchodzi w ten zakres remont dachu. Głębinowa pompa ciepła i priorytetowo będziemy traktowali tego typu instalacje połączone z fotowoltaiką i magazynem energii.

W Zachodniopomorskiem do realizacji programu mają przystąpić 83 gminy.

Program realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zakłada termomodernizację tysiąca budynków i sześciu tysięcy lokali na Pomorzu Zachodnim. Szacowany koszt to około 200 mln euro. Wsparcie ma formę 100-procentowej dotacji dla wspólnot mieszkaniowych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

marzec 2026
