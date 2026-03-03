Trasa z Dobrej do Dobrkowa przejdzie remont

Będzie modernizacja drogi powiatowej z Dobrej do Dobrkowa w powiecie łobeskim.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Rozbudowę przejedzie odcinek w Dobrej, od skrzyżowania ulicy Jana Piwnika „Ponurego” z ul. Kościuszki do miejscowości Dobrkowo. To ponad czterokilometrowa trasa.Wartość tego projektu to blisko 13 milionów złotych, przy dofinansowaniu rządowym w wysokości ponad 6 mln zł. Natomiast wzdłuż samej ulicy Jana Piwnika „Ponurego” planowana jest w tym roku także wymiana sieci wodociągowej.