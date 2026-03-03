Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Trasa z Dobrej do Dobrkowa przejdzie remont

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Urząd Miasta w Dobrej. Fot. Anna Arabska-Szmajdzińska [Radio Szczecin]
Urząd Miasta w Dobrej. Fot. Anna Arabska-Szmajdzińska [Radio Szczecin]
Będzie modernizacja drogi powiatowej z Dobrej do Dobrkowa w powiecie łobeskim.
Rozbudowę przejedzie odcinek w Dobrej, od skrzyżowania ulicy Jana Piwnika „Ponurego” z ul. Kościuszki do miejscowości Dobrkowo. To ponad czterokilometrowa trasa.

Wartość tego projektu to blisko 13 milionów złotych, przy dofinansowaniu rządowym w wysokości ponad 6 mln zł. Natomiast wzdłuż samej ulicy Jana Piwnika „Ponurego” planowana jest w tym roku także wymiana sieci wodociągowej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 7049 razy)
  2. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3905 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od wczoraj oglądane 3495 razy)
  4. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2793 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2423 razy)

radioszczecin.tv

Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Wziątek
W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026

Najnowsze podcasty