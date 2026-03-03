Szczecińscy żacy mogą ubiegać się o prezydenckie stypendia

Najlepsi studenci ze Szczecina mogą zostać docenieni. Ruszył nabór wniosków na Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta.
Łączna kwota przeznaczona na stypendia to 300 tysięcy złotych. O nagrody ubiegać mogą się studenci i doktoranci bez względu na kierunek nauki, poziom czy tryb kształcenia.
Nabór wniosków trwa do 31 marca, a wnioski składać można elektronicznie poprzez maila: akademickiszczecin@um.szczecin.pl bądź osobiście w Urzędzie Miasta.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek