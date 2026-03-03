Próbował ukryć się przed policją pod poduszkami

Ukryty na szafie – 46-latek wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze z Choszczna zatrzymali 46-latka poszukiwanego sześcioma listami gończymi.

Mężczyzna był ścigany za kradzieże i groźby oraz miał do odbycia ponad dwa lata więzienia. Policjanci dowiedzieli się, gdzie się ukrywa, zbierając informacje i rozmawiając z mieszkańcami.Okazało się, że 46-latek chował się w mieszkaniu w Choszcznie, siedząc na szafie pod poduszkami, licząc, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności. Jego „szafowa kryjówka” nie pomogła – został zatrzymany, a wkrótce będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.