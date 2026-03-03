Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Próbował ukryć się przed policją pod poduszkami

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ukryty na szafie – 46-latek wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze z Choszczna zatrzymali 46-latka poszukiwanego sześcioma listami gończymi.
Mężczyzna był ścigany za kradzieże i groźby oraz miał do odbycia ponad dwa lata więzienia. Policjanci dowiedzieli się, gdzie się ukrywa, zbierając informacje i rozmawiając z mieszkańcami.

Okazało się, że 46-latek chował się w mieszkaniu w Choszcznie, siedząc na szafie pod poduszkami, licząc, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności. Jego „szafowa kryjówka” nie pomogła – został zatrzymany, a wkrótce będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 7149 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od wczoraj oglądane 4131 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3929 razy)
  4. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2811 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2447 razy)

radioszczecin.tv

Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Wziątek
W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026

Najnowsze podcasty