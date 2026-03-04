Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wznowiono poszukiwania mężczyzny, który wpadł pod lód

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Około godziny 9 wznowiona została akcja poszukiwawcza mężczyzny, który wpadł pod lód.
Dwie osoby wpadły pod lód

Dwie osoby wpadły pod lód

Do zdarzenia doszło na jeziorze Banie w powiecie gryfińskim, we wtorek około godziny 18. Dwie osoby wpadły pod lód - jednej udało się samodzielnie wydostać na brzeg, druga zaginęła pod wodą.

Na miejsce przyjechały zastępy straży pożarnej, policja oraz grupa wodno-nurkowa ze Szczecina. Służby przez kilka godzin szukały 35-letniego mężczyzny - informuje kapitan Przemysław Wiaderski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

- Wspólnie z policją poszukiwano mężczyzny. Na chwilę wyłączono strefę powietrzną, aby móc swobodnie przelecieć bezzałogowym statkiem powietrznym z termowizją i szukać się jeszcze w ten sposób. W późnych godzinach wieczornych zaprzestano tej akcji - mówi Wiaderski.

Poszukiwany to 35-letni mężczyzna.

Edycja tekstu: Michał Król
Służby przez kilka godzin szukały 35-letniego mężczyzny - informuje kapitan Przemysław Wiaderski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7399 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od przedwczoraj oglądane 4947 razy)
  3. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2863 razy)
  4. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od wczoraj oglądane 2593 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2533 razy)

radioszczecin.tv

Nowy SDS prawie gotowy. "Mamy tutaj XXI wiek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Barbara Nowacka
Zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A6 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Wziątek

Najnowsze podcasty