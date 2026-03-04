Wznowiono poszukiwania mężczyzny, który wpadł pod lód

Około godziny 9 wznowiona została akcja poszukiwawcza mężczyzny, który wpadł pod lód.

Do zdarzenia doszło na jeziorze Banie w powiecie gryfińskim, we wtorek około godziny 18. Dwie osoby wpadły pod lód - jednej udało się samodzielnie wydostać na brzeg, druga zaginęła pod wodą.Na miejsce przyjechały zastępy straży pożarnej, policja oraz grupa wodno-nurkowa ze Szczecina. Służby przez kilka godzin szukały 35-letniego mężczyzny - informuje kapitan Przemysław Wiaderski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.- Wspólnie z policją poszukiwano mężczyzny. Na chwilę wyłączono strefę powietrzną, aby móc swobodnie przelecieć bezzałogowym statkiem powietrznym z termowizją i szukać się jeszcze w ten sposób. W późnych godzinach wieczornych zaprzestano tej akcji - mówi Wiaderski.Poszukiwany to 35-letni mężczyzna.