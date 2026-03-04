Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Warto skorzystać z ulg podatkowych przy rozliczaniu PIT-u

Region Kamila Kozioł

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Warto skorzystać z ulg podatkowych przy rozliczaniu podatku PIT. To między innymi ulga na internet, termomodernizację czy ulga od darowizny - przekonywał specjalista w audycji "Zapytaj eksperta".
- Dużym wsparciem dla rodzin jest ulga "4 plus" dla rodzin wychowujących czwórkę dzieci - mówi Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

- Co istotne, tutaj nie ma znaczenia stan cywilny tych rodziców. Ulga obejmuje przychody z pracy na etacie, umowy zlecenia, zasiłku macierzyńskiego, ale też działalności gospodarczej. Każdy rodzic korzysta ze swojego limitu zwolnienia - dodaje Osiński.

Ekspert przypomina również, że w Polsce podatnicy mają możliwość przekazania 1,5 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to forma wsparcia dla organizacji, które działają na rzecz społeczeństwa w różnych obszarach, takich jak pomoc społeczna, edukacja, zdrowie czy kultura.

Z podatku dochodowego za ubiegły rok trzeba się rozliczyć do 30 kwietnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
