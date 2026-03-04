Uczniowie "Dwunastki" z pomysłami na zieleń w Podjuchach [GRAFIKI]

fot. Rzecznik prasowy Miasta Szczecin fot. Rzecznik prasowy Miasta Szczecin fot. Rzecznik prasowy Miasta Szczecin fot. Rzecznik prasowy Miasta Szczecin fot. Rzecznik prasowy Miasta Szczecin fot. Rzecznik prasowy Miasta Szczecin

Uczniowie "Dwunastki" współtworzą zieloną przestrzeń w rejonie ulic: Krzemiennej i Smoczej w Podjuchach.