Uczniowie "Dwunastki" z pomysłami na zieleń w Podjuchach [GRAFIKI]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Uczniowie "Dwunastki" współtworzą zieloną przestrzeń w rejonie ulic: Krzemiennej i Smoczej w Podjuchach.
Zakończyły się dwa konkursy skierowane do uczniów szkoły podstawowej.

W pierwszym, młodzież nadała imiona lipom. Zwycięskie nazwy to między innymi: Szumiąca Marianna, Krzemyk, Królowa Wiatru czy Smocza Królowa. Na każdym z drzew zostanie teraz zamontowana tabliczka z nadanym imieniem.

W drugim z konkursów młodzież zaprojektowała ogródek deszczowy, który powstanie na terenie szkoły w ramach inwestycji. Koncepcja ogródka została już przelana przez architektów zieleni na gotowy projekt.

Początek prac przy jego wykonaniu zaplanowano na wiosnę tego roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

