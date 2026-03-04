Uczniowie "Dwunastki" z pomysłami na zieleń w Podjuchach [GRAFIKI]

Uczniowie "Dwunastki" współtworzą zieloną przestrzeń w rejonie ulic: Krzemiennej i Smoczej w Podjuchach.
Zakończyły się dwa konkursy skierowane do uczniów szkoły podstawowej.
W pierwszym, młodzież nadała imiona lipom. Zwycięskie nazwy to między innymi: Szumiąca Marianna, Krzemyk, Królowa Wiatru czy Smocza Królowa. Na każdym z drzew zostanie teraz zamontowana tabliczka z nadanym imieniem.
W drugim z konkursów młodzież zaprojektowała ogródek deszczowy, który powstanie na terenie szkoły w ramach inwestycji. Koncepcja ogródka została już przelana przez architektów zieleni na gotowy projekt.
Początek prac przy jego wykonaniu zaplanowano na wiosnę tego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
