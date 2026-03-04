Środa z profilaktyką. Jak dbać o zdrowy i piękny uśmiech

Fot. pixabay.com / rgerber

Zbliża się Dzień Kobiet - warto zrobić coś dla siebie i zadbać o zdrowie. Zachodniopomorski Oddziału NFZ, przy ul. Arkońskiej, organizuje dwa spotkanie o profilaktyce.

- Pierwsze już w środę, między godz. 10 a 13 - mówi Małgorzata Olszewska z NFZ: - Tym razem spotkanie ze specjalistami od chorób dziąseł i tkanek wokół zębów z zakładu periodontologii. Będą bezpłatne przeglądy jamy ustnej i porady jak dbać o zdrowy i piękny uśmiech.



Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek, między godz. 10 a 13. Będzie można dowiedzieć się na nim z jakich programów profilaktycznych warto skorzystać, gdzie szukać sprawdzonych informacji, jak o siebie zadbać i od czego zacząć, jeśli chcemy wprowadzić zdrowe nawyki do naszej diety.



Autorka edycji: Joanna Chajdas