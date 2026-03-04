Przyjazna kawa w Dąbiu. MOK zaprasza na sąsiedzki weekend

To nie tylko zwykła kawiarnia - przekonują pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbiu. W filii ośrodka, w Klubie Delta działa Cafe Przyjaźń.

Teraz MOK chce zaprosić do niej mieszkańców na wydarzenie "Kultura. Przyjaźń. Kawa", które odbędzie się w najbliższy weekend.



Organizatorom zależy na pokazaniu, że kultura może łączyć się z codziennością, a kawa stać się pretekstem do bycia razem.



W programie wydarzenia znalazły się rodzinne warsztaty kolażu, sąsiedzkie czytanie i warsztaty makramy. A w niedzielę, kobiety z okazji swojego święta będą się mogły spotkać z kosmetolożką.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.



PROGRAM:



sobota 7 marca



10.30, 11.30 Indiana Wons opowiada, czyli Teatr Kamishibai



12.00 Rodzinne kolaże



14.00 Sąsiedzkie czytanie



15.00 Rękodzieło z Malwą – podkładka pod kubek



niedziela 8 marca



10.30 Przyjazny świat – warsztaty dla dzieci od 4 do 7 lat



12.00 Sąsiedzkie planszówki



12.30 Olejkowa kawka – olejki dla dzieci, domu i rodziny



14.00 Chwila dla siebie – Dzień Kobiet z kosmetolożką



16.00 Quiz o Dąbiu



Autorka edycji: Joanna Chajdas