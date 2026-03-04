Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przyjazna kawa w Dąbiu. MOK zaprasza na sąsiedzki weekend

Region

fot. wiadomosci.szczecin.eu
fot. wiadomosci.szczecin.eu
To nie tylko zwykła kawiarnia - przekonują pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbiu. W filii ośrodka, w Klubie Delta działa Cafe Przyjaźń.
Teraz MOK chce zaprosić do niej mieszkańców na wydarzenie "Kultura. Przyjaźń. Kawa", które odbędzie się w najbliższy weekend.

Organizatorom zależy na pokazaniu, że kultura może łączyć się z codziennością, a kawa stać się pretekstem do bycia razem.

W programie wydarzenia znalazły się rodzinne warsztaty kolażu, sąsiedzkie czytanie i warsztaty makramy. A w niedzielę, kobiety z okazji swojego święta będą się mogły spotkać z kosmetolożką.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

PROGRAM:

sobota 7 marca

10.30, 11.30 Indiana Wons opowiada, czyli Teatr Kamishibai

12.00 Rodzinne kolaże

14.00 Sąsiedzkie czytanie

15.00 Rękodzieło z Malwą – podkładka pod kubek

niedziela 8 marca

10.30 Przyjazny świat – warsztaty dla dzieci od 4 do 7 lat

12.00 Sąsiedzkie planszówki

12.30 Olejkowa kawka – olejki dla dzieci, domu i rodziny

14.00 Chwila dla siebie – Dzień Kobiet z kosmetolożką

16.00 Quiz o Dąbiu

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

