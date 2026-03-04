Przyjazna kawa w Dąbiu. MOK zaprasza na sąsiedzki weekend

To nie tylko zwykła kawiarnia - przekonują pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbiu. W filii ośrodka, w Klubie Delta działa Cafe Przyjaźń.
Teraz MOK chce zaprosić do niej mieszkańców na wydarzenie "Kultura. Przyjaźń. Kawa", które odbędzie się w najbliższy weekend.
Organizatorom zależy na pokazaniu, że kultura może łączyć się z codziennością, a kawa stać się pretekstem do bycia razem.
W programie wydarzenia znalazły się rodzinne warsztaty kolażu, sąsiedzkie czytanie i warsztaty makramy. A w niedzielę, kobiety z okazji swojego święta będą się mogły spotkać z kosmetolożką.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
PROGRAM:
sobota 7 marca
10.30, 11.30 Indiana Wons opowiada, czyli Teatr Kamishibai
12.00 Rodzinne kolaże
14.00 Sąsiedzkie czytanie
15.00 Rękodzieło z Malwą – podkładka pod kubek
niedziela 8 marca
10.30 Przyjazny świat – warsztaty dla dzieci od 4 do 7 lat
12.00 Sąsiedzkie planszówki
12.30 Olejkowa kawka – olejki dla dzieci, domu i rodziny
14.00 Chwila dla siebie – Dzień Kobiet z kosmetolożką
16.00 Quiz o Dąbiu
Autorka edycji: Joanna Chajdas
