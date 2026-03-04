Kołobrzeg. Koniec sporu o parking

Koniec sporu o osiedlowy parking w Kołobrzegu. Mieszkańcy odzyskają dostęp do placu przy ulicy Wojska Polskiego.

- Zlikwidowała szlaban, który grodził dojazd do miejskiej nieruchomości. W związku z tym przystąpiliśmy do naprawy nawierzchni i do demontażu słupków, tak aby właśnie umożliwić wjazd na tą działkę - powiedział Kujaczyński.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Po tym jak jedna ze wspólnot postawiła szlaban na swoim terenie będącym jedyną drogą dojazdową do miejskiej działki, miasto reakcji zagrodziło swój teren. W efekcie na osiedlowym placu zniknęło kilkadziesiąt miejsc parkingowych.Takie działanie zostało oprotestowane przez mieszkańców. Obie strony rozpoczęły więc negocjacje. Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta mówi, że wspólnota wywiązała się ze swojej deklaracji, więc i miasto zamierza dotrzymać słowa.Prace powinny zakończyć się w ciągu kilku dni. Jednocześnie miasto planuje opracowanie regulaminu zakazującego w tym miejscu choćby postoju kamperów. To właśnie m.in. z uwagi na uciążliwości związane z pojazdami turystów wspólnota zdecydowała wcześniej o montażu szlabanu, który stał się źródłem konfliktu.