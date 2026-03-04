Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Kołobrzeg. Koniec sporu o parking

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Koniec sporu o osiedlowy parking w Kołobrzegu. Mieszkańcy odzyskają dostęp do placu przy ulicy Wojska Polskiego.
Po tym jak jedna ze wspólnot postawiła szlaban na swoim terenie będącym jedyną drogą dojazdową do miejskiej działki, miasto reakcji zagrodziło swój teren. W efekcie na osiedlowym placu zniknęło kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

Takie działanie zostało oprotestowane przez mieszkańców. Obie strony rozpoczęły więc negocjacje. Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta mówi, że wspólnota wywiązała się ze swojej deklaracji, więc i miasto zamierza dotrzymać słowa.

- Zlikwidowała szlaban, który grodził dojazd do miejskiej nieruchomości. W związku z tym przystąpiliśmy do naprawy nawierzchni i do demontażu słupków, tak aby właśnie umożliwić wjazd na tą działkę - powiedział Kujaczyński.

Prace powinny zakończyć się w ciągu kilku dni. Jednocześnie miasto planuje opracowanie regulaminu zakazującego w tym miejscu choćby postoju kamperów. To właśnie m.in. z uwagi na uciążliwości związane z pojazdami turystów wspólnota zdecydowała wcześniej o montażu szlabanu, który stał się źródłem konfliktu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7461 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od przedwczoraj oglądane 5029 razy)
  3. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od wczoraj oglądane 2992 razy)
  4. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2880 razy)
  5. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2554 razy)

radioszczecin.tv

Duża liczba nietoperzy hibernowała tej zimy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy SDS prawie gotowy. "Mamy tutaj XXI wiek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radni za przebudową stadionu Świtu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Barbara Nowacka
Zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A6 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty