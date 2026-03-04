Złodzieje perfum poczują zapach sali sądowej

Dwóch mężczyzn ukradło perfumy warte ponad 1300 zł w sklepie w Złocieńcu.
Policjanci analizując monitoring szybko zebrali informacje kto stoi za tym czynem. Pierwszego złodzieja zatrzymano w Złocieńcu, drugiego w sąsiednim powiecie.
Mężczyźni mają 44 i 30 lat. Wiadomo, że jeden z nich popełnił przestępstwo w warunkach recydywy. O ich losie zdecyduje sąd.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
