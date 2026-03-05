Psycholog radzi jak rozładować stres przed egzaminem

Im mniej czasu do matury, tym większy stres - mówią szczecińscy abiturienci. O godzinie 9 rozpoczną zmagania z próbnym egzaminem z matematyki. Nasza reporterka Julia Nowicka zapytała eksperta, jak radzić sobie z drżącymi dłońmi i bólem brzucha przed egzaminem.
W opanowaniu stresu pomogą nam ćwiczenia oddechowe lub wizualizacje.
- Cztery wdechy na cztery, zatrzymanie oddechu, później wypuszczenie tego oddechu na cztery, wyobrażanie sobie na przykład wiru w jeziorze, później próba zmiany tego wiru - dodaje psycholog.
Warto pamiętać, że stres jest naturalną reakcją organizmu na wymagające sytuacje.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł