Psycholog radzi jak rozładować stres przed egzaminem

Region Julia Nowicka

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Im mniej czasu do matury, tym większy stres - mówią szczecińscy abiturienci. O godzinie 9 rozpoczną zmagania z próbnym egzaminem z matematyki. Nasza reporterka Julia Nowicka zapytała eksperta, jak radzić sobie z drżącymi dłońmi i bólem brzucha przed egzaminem.
Przedmaturalny stres. Jak go wykorzystać

Przedmaturalny stres. Jak go wykorzystać?

Sprawdziliśmy, jak poszło szczecińskim uczniom na próbnej maturze
- Ćwiczenia opanowujące stres są proste, jednak kluczem do sukcesu jest regularność i czas - mówi psycholog Wioletta Lekszycka. - Kiedy stres już jest na bardzo wysokim poziomie, to nam trochę odbiera rozum, ale jeżeli nauczymy się czuć, że nasz poziom stresu wzrasta, wtedy umiemy zastosować pewne techniki, które mogą nas rozładować, rozluźnić.

W opanowaniu stresu pomogą nam ćwiczenia oddechowe lub wizualizacje.

- Cztery wdechy na cztery, zatrzymanie oddechu, później wypuszczenie tego oddechu na cztery, wyobrażanie sobie na przykład wiru w jeziorze, później próba zmiany tego wiru - dodaje psycholog.

Warto pamiętać, że stres jest naturalną reakcją organizmu na wymagające sytuacje.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

