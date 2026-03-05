Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Powstanie nowa elektrownia gazowa w Gryfinie

Region Weronika Łyczywek

Fot. PGE
Nowa elektrownia gazowa stanie w Gryfinie. Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na jej budowę. Ma ona stanąć obok obecnie wygaszanej elektrowni Dolna Odra.
Inwestycja ma być jednym z elementów transformacji odbudowującej potencjał energetyczny kraju. W ramach umowy nowa elektrownia gazowa, ma też stanąć w Rybniku. Prace projektowe obu inwestycji, rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. W 2030 roku elektrownie będą już produkować energię.

Koszt obu obiektów to blisko 6 miliardów złotych. Projekt będzie realizowany we współpracy z Siemens Energy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

