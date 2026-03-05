Ciało mężczyzny przy drodze. Sprawę badają śledczy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ciało mężczyzny znaleziono w czwartek rano przy drodze, na terenie jednej z miejscowości w gminie Golczewo.

- Sprawę badają policja i prokurator - mówi aspirant Izabela Kik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. - Śledczy prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.



Nie wiadomo co było przyczyną śmierci mężczyzny.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł