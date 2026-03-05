Pierwsze konsekwencje nowych przepisów drogowych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Są już pierwsze konsekwencje nowych przepisów ruchu drogowego. Chodzi o przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Policjanci z Choszczna pierwszego dnia po wejściu w życie nowych regulacji zatrzymali prawo jazdy kierującej. Kobieta przekroczyła dozwoloną prędkość o 63 km/h. Została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Na jej konto trafiło też 14 punktów karnych. Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy na trzy miesiące.



Prawo jazdy stracił też 27-latek na obwodnicy Kołobrzegu. Jechał z prędkością wyższą o ponad 50 km/h niż dopuszczalna w obszarze zabudowanym. Również otrzymał mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz punkty karne. Prawo jazdy stracił na trzy miesiące.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł