Nietoperze rozpoczynają migracje

Przedwiośnie to czas, kiedy rozpoczynają się wiosenne migracje nietoperzy. To właśnie teraz jest największa szansa na spotkanie tych ssaków w nietypowych miejscach, na przykład we własnym mieszkaniu.

Co zrobić w takiej sytuacji wyjaśnia chiropterolożka z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd Karolina Ignaszak.- Zanim chwycimy za telefon i powiadomimy odpowiednie służby, warto po prostu otworzyć szeroko okno, zgasić światło, odsłonić firany i poczekać, najlepiej do rana, żeby ten nietoperz opuścił nasze pomieszczenie. A jak się okaże, że jednak polubił bardziej nasz dom, to wtedy można dzwonić i pytać się, co dalej robić - tłumaczy Ignaszak.W tym roku z powodu dość srogiej zimy w Szczecinie hibernowało wyjątkowo dużo nietoperzy. To między innymi nocki rude, które potrafią zjeść tysiące komarów w ciągu jednej nocy.Edycja tekstu: Kamila Kozioł