NFZ w Szczecinie zaprasza kobiety na spotkanie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Dzień Kobiet z profilaktyką organizuje zachodniopomorski oddział NFZ, przy ul. Arkońskiej.

Na panie czeka garść cennych informacji i porad - informuje Małgorzata Olszewska z NFZ: - Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się z jakich programów profilaktycznych warto skorzystać, podpowiemy gdzie szukać sprawdzonych informacji, jak o siebie dbać i od czego zacząć, jeśli chcemy wprowadzić zdrowe nawyki do naszej diety.



NFZ odwiedzać można między godz. 10 a 13.



Autorka edycji: Joanna Chajdas