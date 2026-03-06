Zadbaj o zdrowie i zbadaj się. Stoisko profilaktyczne w Galaxy

Najlepszym prezentem, jaki możemy sobie ofiarować z okazji Dnia Kobiet, jest zdrowie. Możliwość, by o nie zadbać jeszcze lepiej, pojawi się w sobotę w Centrum Handlowym Galaxy.
Stanie tam stoisko profilaktyczne zorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych PUM i Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.
Od godz. 10 do 16 będzie można tam: zmierzyć ciśnienie czy sprawdzić poziom glukozy we krwi.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
