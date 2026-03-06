Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Maturzyści siadają do książek. Uczelnie proponują pomoc

Region Julia Nowicka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Maturzyści rozpoczynają ekspresowe powtórki do egzaminu dojrzałości, a szczecińskie uczelnie wychodzą im naprzeciw.
Uniwersytet Szczeciński oferuje bezpłatne kursy online - przypomina rzeczniczka uczelni Agnieszka Lizak.

- To kilkaset godzin nagrań, do których można wracać w dowolnym momencie. W ofercie są przygotowania do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym - dodaje Lizak.

Natomiast na Politechnice Morskiej wystartowały coroczne powtórki z matematyki - mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.

- Pitagoras to jest kurs bezpłatny, stacjonarny dla maturzystów. Kurs trwa do końca marca. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał, a chciałby dołączyć do tych już rozpoczętych kursów, to zapraszamy do kontaktu z Politechniką Morską - dodaje Malec.

Kursy online z matematyki prowadzi też Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty