Maturzyści siadają do książek. Uczelnie proponują pomoc

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Maturzyści rozpoczynają ekspresowe powtórki do egzaminu dojrzałości, a szczecińskie uczelnie wychodzą im naprzeciw.

Uniwersytet Szczeciński oferuje bezpłatne kursy online - przypomina rzeczniczka uczelni Agnieszka Lizak.



- To kilkaset godzin nagrań, do których można wracać w dowolnym momencie. W ofercie są przygotowania do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym - dodaje Lizak.



Natomiast na Politechnice Morskiej wystartowały coroczne powtórki z matematyki - mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.



- Pitagoras to jest kurs bezpłatny, stacjonarny dla maturzystów. Kurs trwa do końca marca. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał, a chciałby dołączyć do tych już rozpoczętych kursów, to zapraszamy do kontaktu z Politechniką Morską - dodaje Malec.



Kursy online z matematyki prowadzi też Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.



