Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Za wjazd samochodami do lasu, palenie tam papierosów i puszczanie psa bez smyczy - posypały się mandaty. W zachodniopomorskich lasach trwa akcja "Wieniec" 2026.
Walka z kłusownictwem. Straż Leśna rusza do akcji

Walka z kłusownictwem. Straż Leśna rusza do akcji

Siły połączyły w niej Straż Leśna, policja i Państwowa Straż Łowiecka - mówi komendant Straży Leśnej w Kliniskach Mateusz Bzdęga.

- Pięć wykroczeń z tytułu wjazdu pojazdami mechanicznymi do lasu, pięć wykroczeń palenia papierosów w lesie oraz puszczania psa luzem. Dodatkowo poza terenami leśnymi zatrzymaliśmy pijanego kierowcę oraz kierowcę pojazdu typu cross, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdów - wylicza Bzdęga.

Akcja Wieniec jest też związana z sezonem na zbiory poroża jeleni, łosi i saren.
Zbieranie poroża w lasach jest legalne. Służby sprawdzają jednak, czy poszukiwacze nie płoszą zwierzyny - dodaje komendant.

- Kilka lat temu miała miejsce wielka tragedia na jeziorze Ińskim, gdzie została przepędzona chmara jeleni, która weszła na lód i ten lód się załamał. Kilkadziesiąt jeleni utopiło się, straciło życie. Było to spowodowane tym, że ta chmara była goniona przez kierowców pojazdów typu quad - przypomina Bzdęga.

Zbieranie zrzutów zabronione jest na terenach parków narodowych, w ostojach zwierząt, młodnikach i rezerwatach przyrody.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Siły połączyły w niej Straż Leśna, policja i Państwowa Straż Łowiecka - mówi komendant Straży Leśnej w Kliniskach Mateusz Bzdęga.
Akcja Wieniec jest też związana z sezonem na zbiory poroża jeleni, łosi i saren. Zbieranie poroża w lasach jest legalne. Służby sprawdzają jednak, czy poszukiwacze nie płoszą zwierzyny - dodaje Bzdęga.
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

