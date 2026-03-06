Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za wjazd samochodami do lasu, palenie tam papierosów i puszczanie psa bez smyczy - posypały się mandaty. W zachodniopomorskich lasach trwa akcja "Wieniec" 2026.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Siły połączyły w niej Straż Leśna, policja i Państwowa Straż Łowiecka - mówi komendant Straży Leśnej w Kliniskach Mateusz Bzdęga.- Pięć wykroczeń z tytułu wjazdu pojazdami mechanicznymi do lasu, pięć wykroczeń palenia papierosów w lesie oraz puszczania psa luzem. Dodatkowo poza terenami leśnymi zatrzymaliśmy pijanego kierowcę oraz kierowcę pojazdu typu cross, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdów - wylicza Bzdęga.Akcja Wieniec jest też związana z sezonem na zbiory poroża jeleni, łosi i saren.Zbieranie poroża w lasach jest legalne. Służby sprawdzają jednak, czy poszukiwacze nie płoszą zwierzyny - dodaje komendant.- Kilka lat temu miała miejsce wielka tragedia na jeziorze Ińskim, gdzie została przepędzona chmara jeleni, która weszła na lód i ten lód się załamał. Kilkadziesiąt jeleni utopiło się, straciło życie. Było to spowodowane tym, że ta chmara była goniona przez kierowców pojazdów typu quad - przypomina Bzdęga.Zbieranie zrzutów zabronione jest na terenach parków narodowych, w ostojach zwierząt, młodnikach i rezerwatach przyrody.