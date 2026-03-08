Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Warsztaty dla kobiet (i nie tylko) w Klubie Delta

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Planszówki, warsztaty kreatywne dla dzieci czy spotkanie z kosmetolożką. W Dąbskim Klubie Delta trwa wydarzenie "Kultura Przyjaźń Kawa".
To z okazji ponownego otwarcia kawiarni znajdującej się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dla mieszkańców przygotowano szereg kreatywnych atrakcji, przy zapachu świeżo zmielonej kawy - mówi Grażyna Iłowiecka z Miejskiego Ośrodka Kultury.

- Można przyjść samemu, można przyjść z dziećmi, można przyjść w parze. Zapraszamy na pyszną kawę i takie twórcze spędzenie czasu - mówi Iłowiecka.

Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10:30 i potrwają do 16.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Dla mieszkańców przygotowano szereg kreatywnych atrakcji, przy zapachu świeżo zmielonej kawy - mówi Grażyna Iłowiecka z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6071 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5314 razy)
  3. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4821 razy)
  4. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3660 razy)
  5. Polimery Police ruszą, gdy zostaną wyjaśnione kwestie finansowe
    (od 02 marca oglądane 2378 razy)

radioszczecin.tv

Piknik łączący zdrowie i patriotyzm [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa

Najnowsze podcasty