Warsztaty dla kobiet (i nie tylko) w Klubie Delta

Planszówki, warsztaty kreatywne dla dzieci czy spotkanie z kosmetolożką. W Dąbskim Klubie Delta trwa wydarzenie "Kultura Przyjaźń Kawa".

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

To z okazji ponownego otwarcia kawiarni znajdującej się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dla mieszkańców przygotowano szereg kreatywnych atrakcji, przy zapachu świeżo zmielonej kawy - mówi Grażyna Iłowiecka z Miejskiego Ośrodka Kultury.- Można przyjść samemu, można przyjść z dziećmi, można przyjść w parze. Zapraszamy na pyszną kawę i takie twórcze spędzenie czasu - mówi Iłowiecka.Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10:30 i potrwają do 16.