Ruszyła renowacja Kościoła Mariackiego w Chojnie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Kościół Mariacki w Chojnie. Fot. Michał Gierke [Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita" w Chojnie]
Renowacja Kościoła Mariackiego w Chojnie jest możliwa, dzięki funduszom rządowym.
Jak informuje portal chojna24.pl, parafia otrzymała ponad milion złotych dofinansowania z programu "Ochrona Zabytków 2026" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity budżet inwestycji, wraz z dodatkowymi środkami m.in. z programu Polski Ład, wynosi około miliona ośmiuset tysięcy złotych.

W ramach prac zaplanowano m.in. renowację części wejściowej świątyni.

