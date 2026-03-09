Ruszyła renowacja Kościoła Mariackiego w Chojnie

Renowacja Kościoła Mariackiego w Chojnie jest możliwa, dzięki funduszom rządowym.
Jak informuje portal chojna24.pl, parafia otrzymała ponad milion złotych dofinansowania z programu "Ochrona Zabytków 2026" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Całkowity budżet inwestycji, wraz z dodatkowymi środkami m.in. z programu Polski Ład, wynosi około miliona ośmiuset tysięcy złotych.
W ramach prac zaplanowano m.in. renowację części wejściowej świątyni.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Całkowity budżet inwestycji, wraz z dodatkowymi środkami m.in. z programu Polski Ład, wynosi około miliona ośmiuset tysięcy złotych.
W ramach prac zaplanowano m.in. renowację części wejściowej świątyni.
Autorka edycji: Joanna Chajdas