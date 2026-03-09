Cyberatak. Kłopoty szpitala przy ul. Arkońskiej

Nie wiadomo, kiedy uda się odzyskać dostęp do danych, szpital wciąż działa w trybie awaryjnym. Chodzi o placówkę przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.
W nocy z soboty na niedzielę cyberprzestępcy zainfekowali system informatyczny placówki, szyfrując część danych i blokując do nich dostęp. W efekcie ataku szpital pilnie wdrożył procedury awaryjne, w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy.
Na przykład wyniki badań leczonych osób nie pojawiają się na ekranie komputerów, muszą być drukowane.
To wydłuża wszelkie procedury, i medyczne, i administracyjne. Przedstawiciele szpitala apelują, by raczej kierować się po pomoc do innych placówek.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Na przykład wyniki badań leczonych osób nie pojawiają się na ekranie komputerów, muszą być drukowane.
To wydłuża wszelkie procedury, i medyczne, i administracyjne. Przedstawiciele szpitala apelują, by raczej kierować się po pomoc do innych placówek.
Edycja tekstu: Jacek Rujna