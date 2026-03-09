Ceny paliw w górę. Jach o pomyśle PiS-u

Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Autorka edycji: Joanna Chajdas Jednym z pomysłów jest - proponowana przez PiS - czasowa obniżka podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., ale także obniżenie marży. Cena baryłki ropy to już ponad 115 dolarów, ale zdaniem posła Jacha, który jest ekonomistą, do baków wlewamy dziś paliwo z rezerw, z naszych zapasów.- To jest ropa kupiona trzy miesiące temu, kiedy jeszcze ta ropa kosztowała sześćdziesiąt parę dolarów za baryłkę. Teraz się ją sprzedaje, więc proszę sobie wyobrazić marżę i jaki ma zysk Orlen - dodał Jach.Na antenie zapytaliśmy także o to, czy wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata PiS-u na premiera będzie politycznym paliwem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy też - postawienie na tak konserwatywnego kandydata - może spowodować rozłam w partii. Jach podkreślił, że należy do niej już od 25 lat.- O tych rozłamach cały czas słyszę... To, że któryś polityk ma odejść, bo się obraził na kolegę, albo że prezes czegoś mu nie obiecał. Tak, jak to w życiu jest... W gazetach bardzo często czytam, że się partia rozpadnie, że to koniec PiS-u, a póki co my się trzymamy mocno - powiedział Jach.PiS w kolejnych sondażach traci, mając obecnie poparcie na poziomie około 22 proc., przy blisko 35-procentowym poparciu Koalicji Obywatelskiej.Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na naszej podstronie i na radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.Zaproszenie do wtorkowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjął marszałek województwa Olgierd Geblewicz.