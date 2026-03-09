Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Ceny paliw w górę. Jach o pomyśle PiS-u

Region Sebastian Wierciak

Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzeba zrobić wszystko, żeby ulżyć kierowcom, bo dziś paliwo na stacjach jest za drogie – przekonywał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.
PiS proponuje obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo

PiS proponuje obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo

Michał Jach wyklucza koalicję z Grzegorzem Braunem [ZDJĘCIA]
Michał Jach
Jednym z pomysłów jest - proponowana przez PiS - czasowa obniżka podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., ale także obniżenie marży. Cena baryłki ropy to już ponad 115 dolarów, ale zdaniem posła Jacha, który jest ekonomistą, do baków wlewamy dziś paliwo z rezerw, z naszych zapasów.

- To jest ropa kupiona trzy miesiące temu, kiedy jeszcze ta ropa kosztowała sześćdziesiąt parę dolarów za baryłkę. Teraz się ją sprzedaje, więc proszę sobie wyobrazić marżę i jaki ma zysk Orlen - dodał Jach.

Na antenie zapytaliśmy także o to, czy wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata PiS-u na premiera będzie politycznym paliwem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy też - postawienie na tak konserwatywnego kandydata - może spowodować rozłam w partii. Jach podkreślił, że należy do niej już od 25 lat.

- O tych rozłamach cały czas słyszę... To, że któryś polityk ma odejść, bo się obraził na kolegę, albo że prezes czegoś mu nie obiecał. Tak, jak to w życiu jest... W gazetach bardzo często czytam, że się partia rozpadnie, że to koniec PiS-u, a póki co my się trzymamy mocno - powiedział Jach.

PiS w kolejnych sondażach traci, mając obecnie poparcie na poziomie około 22 proc., przy blisko 35-procentowym poparciu Koalicji Obywatelskiej.

Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na naszej podstronie i na radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie do wtorkowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjął marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- To jest ropa kupiona trzy miesiące temu, kiedy jeszcze ta ropa kosztowała sześćdziesiąt parę dolarów za baryłkę. Teraz się ją sprzedaje, więc proszę sobie wyobrazić marżę i jaki ma zysk Orlen - dodał Jach.
Na antenie zapytaliśmy także o to, czy wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata PiS-u na premiera będzie politycznym paliwem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy też - postawienie na tak konserwatywnego kandydata - może spowodować rozłam w partii.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6167 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4900 razy)
  3. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3762 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2525 razy)
  5. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od wczoraj oglądane 2393 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety z okazji swojego święta stworzyły autoportrety [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego Szczecinianki życzą sobie na Dzień Kobiet? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piknik łączący zdrowie i patriotyzm [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty