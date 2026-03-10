Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szpital w Koszalinie z dofinansowaniem na budowę przychodni

Fot. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
27 milionów z funduszy unijnych dla szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Zostaną one przeznaczone na budowę nowoczesnego budynku dla przychodni rehabilitacyjnych oraz przychodni specjalistycznych dla dzieci.
Budynek stanie przy ul. Chałubińskiego, obok bramy wjazdowej do placówki. Całość ma kosztować blisko 39 milionów złotych. Szpital będzie musiał zdobyć resztę środków. Przetarg na realizację inwestycji ma zostać ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Oddanie nowego budynku planowane jest na czerwiec 2029 roku.

