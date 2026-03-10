Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ruszają szkolenia w Centrum Żeglarskim

Fot. Centrum Żeglarskie
Fot. Centrum Żeglarskie
Uprawnienia do sterowania łodzią motorowodną czy patent żeglarza jachtowego - w Centrum Żeglarskim w Szczecinie ruszają szkolenia, które pomogą w zdobyciu niezbędnych umiejętności i patentów żeglarskich.
W ofercie dostępne są kursy na sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego czy z holowania narciarza. Szkolenia rozpoczną się w kwietniu i będą prowadzone cyklicznie, w weekendy aż do listopada. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie.

