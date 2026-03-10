Będzie można się zbadać pod kątem jaskry

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

Trwa Światowy Tydzień Jaskry. Z tej okazji w wielu miejscach w kraju organizowane są profilaktyczne badania wzroku. W Szczecinie można je będzie we wtorek wykonać w szpitalu na Pomorzanach.

- Badania będą darmowe, ale obowiązuje na nie wcześniejsza rejestracja - mówi rzecznik placówki Mateusz Iżakowski. - Z badań mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatniego roku nie były u okulisty i nie mają rozpoznanej jaskry.



Badania będą odbywały się w dwóch turach. Od 11 do 14 w II Klinice Okulistyki i od 15 do 20 w I Klinice Okulistyki.



Numery telefonów do rejestracji: 91 466 12 78, 91 466 12 98, 91 483 86 18.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł