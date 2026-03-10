Na Dzień Mężczyzn najlepszy przegląd zdrowia

10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn, a to dobra okazja, żeby przypomnieć panom o zrobieniu przeglądu swojego zdrowia.

- Mężczyźni w Polsce wciąż rzadziej zgłaszają się do lekarza niż kobiety. Najczęściej dopiero wtedy, gdy coś im dolega. A wiele chorób, w tym nowotwory, rozwijają się powoli i bez objawowo, dlatego warto robić badania profilaktycznie - mówi Małgorzata Olszewska zachodniopomorskiego oddziału NFZ.- Panom, którzy ukończyli 20 rok życia, polecamy program profilaktyczny Moje Zdrowie. Jest to kompleksowy przegląd zdrowia w kierunku najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, np. układu krążenia, cukrzycy, chorób nerek, tarczycy, wybranych chorób onkologicznych, infekcyjnych, a nawet zaburzeń psychicznych i poznawczych.W programie jest też badanie PSA – istotne w diagnostyce chorób prostaty - badanie wykonywane jest z próbki krwi. Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację MojeIKP.Edycja tekstu: Kamila Kozioł