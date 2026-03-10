Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Na Dzień Mężczyzn najlepszy przegląd zdrowia

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn, a to dobra okazja, żeby przypomnieć panom o zrobieniu przeglądu swojego zdrowia.
Będzie można się zbadać pod kątem jaskry

Będzie można się zbadać pod kątem jaskry

- Mężczyźni w Polsce wciąż rzadziej zgłaszają się do lekarza niż kobiety. Najczęściej dopiero wtedy, gdy coś im dolega. A wiele chorób, w tym nowotwory, rozwijają się powoli i bez objawowo, dlatego warto robić badania profilaktycznie - mówi Małgorzata Olszewska zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

- Panom, którzy ukończyli 20 rok życia, polecamy program profilaktyczny Moje Zdrowie. Jest to kompleksowy przegląd zdrowia w kierunku najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, np. układu krążenia, cukrzycy, chorób nerek, tarczycy, wybranych chorób onkologicznych, infekcyjnych, a nawet zaburzeń psychicznych i poznawczych.

W programie jest też badanie PSA – istotne w diagnostyce chorób prostaty - badanie wykonywane jest z próbki krwi. Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację MojeIKP.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Mężczyźni w Polsce wciąż rzadziej zgłaszają się do lekarza niż kobiety. Najczęściej dopiero wtedy, gdy coś im dolega. A wiele chorób, w tym nowotwory, rozwijają się powoli i bez objawowo, dlatego warto robić badania profilaktycznie - mówi Małgorzata Olszewska zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6248 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4966 razy)
  3. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 3033 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2661 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2627 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty