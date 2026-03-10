Kolejne szkolenia z obrony cywilnej w Szczecinie

Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]

Kolejne szkolenie dla mieszkańców - z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - organizuje szczeciński Urząd Miasta. Tym razem przy wsparciu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i ratowników medycznych ze Stowarzyszenia Artmed.

- Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i odbędzie się w środę, o godz. 17, w Szkole Podstawowej nr 41 - mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Mirosław Pieczykolan. - Program szkoleń obejmuje m.in. znajomość działania po usłyszeniu sygnałów ostrzegania alarmowania, udzielanie pierwszej pomocy, działania pomocowe i taką tematykę będziemy realizować.



Kolejne tego typu szkolenie zaplanowano na 18 marca w siedzibie Rady Osiedla Bukowo przy ulicy Pokoju w Szczecinie.



