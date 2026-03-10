"Orlen może wyłożyć pieniądze, by Polimery Police ponownie postawić na nogi"

Prezes Orlenu odwiedził Police, aby obejrzeć lokalne Polimery. Oferta na wykupienie tej fabryki od Grupy Azoty leży na stole, teraz wszystko zależy od układu z wierzycielami - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz w "Rozmowie pod krawatem".

Do wizyty doszło w zeszłym tygodniu podczas II Forum Energetyki Wiatrowej , wtedy do Szczecina przyjechał minister aktywów państwowych, a także prezesi największych spółek energetycznych w Polsce - z Orlenem na czele.





Oferta na zakup Polimerów jest, teraz piłka po stronie wierzycieli, którzy zdaniem Olgierda Geblewicza zbyt mocno naciągali excela.

- Tutaj mówię w szczególności o bankach. Dzisiaj postępowanie restrukturyzacyjne i potencjalny układ będzie oznaczał dla nich pewnego rodzaju ścięcie swoich wierzytelności - mówił marszałek województwa- A co pan usłyszał od prezesa Orlenu? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Prezes Orlenu jest jak najbardziej zainteresowany, ale na tym etapie kwestią jest to, żeby ten układ został dopięty przez wierzycieli - odpowiedział Olgierd Geblewicz.Nieprodukująca fabryka polimerów w Policach to bardzo duże obciążenie dla całej Grupy Azoty – podkreślał zachodniopomorski marszałek.- Tylko bardzo silny podmiot, a takim niewątpliwie jest Orlen, może doprowadzić do tego, żeby wyłożyć kolejne pieniądze - to są setki milionów złotych - do tego, żeby tę instalację z powrotem postawić na nogi i uzyskać pełne moce produkcyjne. I mam nadzieję, że w przyszłości rentowność tej instalacji - mówił Geblewicz.Tym bardziej, że w przeciwieństwie do Grupy Azoty, Orlen robi w polimerach, ma doświadczenie i kontakty biznesowe wśród potencjalnych klientów – skwitował Olgierd Geblewicz.