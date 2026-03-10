Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Marzec miesiącem świadomości endometriozy

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / michaelwedermann (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / michaelwedermann (CC0 domena publiczna)
To jedna z najtrudniejszych do zdiagnozowania chorób kobiecych - uważają lekarze Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Chodzi o endometriozę, czyli przewlekłą chorobę wywołując silny ból i stany zapalne.
Będzie można się zbadać pod kątem jaskry

Będzie można się zbadać pod kątem jaskry

- Istnieje możliwość jej zdiagnozowania, między innymi po wykonaniu wnikliwego badana USG - mówi doktor Piotr Tousty z Kliniki Położnictwa i Ginekologii szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Natomiast jeżeli nie ma ewidentnych cech w badaniu USG, to czasami diagnoza będzie opóźniona o około 3 do 6 miesięcy. Czasami pacjentka wymaga dodatkowych badań, na przykład obrazowania rezonansem magnetycznym, żeby odkryć dokładną lokalizację choroby.

Piotr Tousty dodaje, że w przypadku pacjentek - u których farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych efektów - stosuje się chirurgiczne usunięcie ognisk endometriozy. - Czasami potrzeba urologa, czasami potrzeba chirurga, żeby pacjentkę w całości zoperować. Taki zespół w naszym szpitalu już stworzyliśmy i pierwsze pacjentki z głęboko naciekającą endometriozą już są po operacjach.

Na endometriozę może w Polsce chorować nawet 2,5 miliona kobiet.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Istnieje możliwość jej zdiagnozowania, między innymi po wykonaniu wnikliwego badana USG - mówi doktor Piotr Tousty z Kliniki Położnictwa i Ginekologii szpitala na szczecińskich Pomorzanach.
Piotr Tousty dodaje, że w przypadku pacjentek - u których farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych efektów - stosuje się chirurgiczne usunięcie ognisk endometriozy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6248 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4966 razy)
  3. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 3033 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2661 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2627 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty