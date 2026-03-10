Dodatkowa opieka dla kobiet z endometriozą

Kobiety cierpiące na endometriozę - chorobę objawiającą się bolesnymi stanami zapalnymi w okolicach narządów rodnych dostaną szansę na lepsze zaopiekowanie medyczne.

Szpital na szczecińskich Pomorzanach przygotowuje spotkania z fizjoterapeutą i dietetykiem klinicznym.Dr n. med. Piotr Tousty podkreśla, że ważne jest stworzenie zespołu specjalistów. - Uruchomiliśmy poradnie diagnostyki i leczenia endometriozy. W najbliższym czasie planujemy tworzenie spotkań z fizjoterapeutą ginekologicznym oraz dietetykiem klinicznym dla naszych pacjentek celem holistycznego podejścia do problemu, jakim jest endometrioza - mówi Tousty.Doktor nauk o zdrowiu Magdalena Ptak mówi, że fizjoterapia odgrywa dziś znaczącą rolę w procesie leczenia endometriozy. - Rozbudowane działanie, które polega na postępowaniu przede wszystkim w zakresie bólowym, to będą i ćwiczenia oddechowe, i relaksacyjne, i dobór prawidłowej aktywności fizycznej, umiarkowanej, regularnej, różnorodnej, codziennej - wymienia Ptak.W Polsce na endometriozę cierpi około trzech milionów kobiet.