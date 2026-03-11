Obrona cywilna dla mieszkańców. Urząd Miasta przygotował szkolenie

Kolejne szkolenie dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej organizuje szczeciński Urząd Miasta.
Tym razem przy wsparciu Rady Osiedla Niebuszewo-Bolinko, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i ratowników medycznych ze Stowarzyszenia Artmed.
Szkolenie jest bezpłatne. Rozpocznie się o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
