Stargardzkie boisko gotowe do gry [ZDJĘCIA]

Zakończyła się budowa profesjonalnego boiska do gry w piłkę nożną w Stargardzie. Obiekt powstał przy kompleksie sportowym na ulicy Niemcewicza.
Z boiska korzystać będą zawodnicy Kluczevii oraz dzieci i młodzież ze szkółek piłkarskich.
Boisko ma sztuczną nawierzchnię i jest wyposażone w nowoczesne oświetlenie. Budowa kosztowała prawie 6 milionów złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
