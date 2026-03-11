Stargardzkie boisko gotowe do gry [ZDJĘCIA]

Zakończyła się budowa profesjonalnego boiska do gry w piłkę nożną w Stargardzie. Obiekt powstał przy kompleksie sportowym na ulicy Niemcewicza.

Z boiska korzystać będą zawodnicy Kluczevii oraz dzieci i młodzież ze szkółek piłkarskich.



Boisko ma sztuczną nawierzchnię i jest wyposażone w nowoczesne oświetlenie. Budowa kosztowała prawie 6 milionów złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas