Coraz bliżej wiosny i... problemów z sezonową alergią. Goście Radia Szczecin o profilaktyce

Region

Fot. pixabay.com / Mojpe (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Mojpe (CC0 domena publiczna)
Jedni wyczekują nadejścia wiosny i ciepłych dni, inni ustawiają się w kolejce po leki przeciwhistaminowe. Alergicy już odczuwają pierwsze symptomy budzącej się do życia natury.
W cyklu Radia Szczecin "Zapytaj Eksperta" alergolożka doktor Iwona Poziomkowska-Gęsicka wskazuje, że na alergię bardziej narażeni są jedynacy, wychowujący się w zbyt sterylnych warunkach.

- Jeżeli my przechorujemy w naturalny sposób choroby wieku dziecięcego, to wtedy ta odporność komórkowa jest bardziej wyrażona. Natomiast, jeżeli dziecko jest wychuchane, wydmuchane, to może wpłynąć na to, że układ immunologiczny zacznie się przestrajać - podkreśla doktor Poziomkowska-Gęsicka.

Jedną z najczęstszych alergii jest ta na roztocza kurzu domowego. - Jeżeli te objawy są właśnie podczas sprzątania, w nocy, nad ranem, to jest duża szansa, że właśnie będą to roztocza kurzu domowego. Profilaktyka to zmiana pościeli, co tydzień. Do tego wietrzenie kołdry i poduszek - dodaje doktor Poziomkowska-Gęsicka.

Według Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, niemal połowa polskiego społeczeństwa zmaga się z alergią.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
